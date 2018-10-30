Рочестер, США, 30 октября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В США трое детей погибли в результате наезда автомобиля на остановку школьного автобуса, передаёт 30 октября Fox News.

Школьники

Как сообщается, трагический инцидент произошёл в городе Рочестер (штат Индиана).

По данным полиции, автомобиль выехал на встречную полосу и въехал в остановку, где в тот момент дети заходили в школьный автобус.

В результате аварии трое школьников погибли на месте, ещё один был доставлен в больницу на вертолёте в тяжёлом состоянии.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.