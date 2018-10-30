Казань, 30 октября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. По факте невыплаты заработной платы сотрудникам АО «Судоходная компания «Татфлот» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Sktatflot.ru Казанский пассажирский порт

В настоящее время сумма долга в отношении 1142 работников составила более 55 млн рублей. Таким образом, средний объем невыплаченной зарплаты составляет 48,2 тыс. рублей на каждого сотрудника.

«В целях скорейшего восстановления нарушенных трудовых прав работников АО «Судоходная компания «Татфлот» и недопущения роста социальной напряженности участниками совещания выработаны конкретные меры, направленные на исправление сложившейся ситуации», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, главе Татарии Рустаму Минниханову внесено представление об устранении нарушений закона. По факту сокрытия предприятием сведений о задолженности по оплате труда работникам и непредставления сведений в органы статистики информация для привлечения виновных к административной ответственности прокуратурой направлена информация в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

С 30 октября Приволжская транспортная прокуратура принимает заявления и обращения от работников и бывших работников АО «Судоходная компания «Татфлот», перед которыми у предприятия имеется задолженность по заработной плате и иным обязательным платежам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года судоходная компания «Татфлот» получила иск с требованием признать ее банкротом. Истцом выступает Управление федеральной налоговой службы Татарии. Сумма исковых требований, указанных республиканской налоговой, составляет 61,967 млн рублей.

После многократных попыток отложить дело, 23 октября суд принял заявление о признании компании банкротом к производству. Однако позднее заявитель предложил отложить рассмотрение заявления, следующее заседание по делу назначено на 3 декабря.

С «Татфлотом» связана скандальная история, когда теплоход, принадлежащий компании, был перегружен в 1,5 раза. Судно следовало 21 мая в Казань с 440 пассажирами на борту, из которых 35 — дети. Вместимость же судна составляет всего 300 человек, на это число рассчитаны и спасательные средства. Всего на борту в тот день было 345 спасжилетов, из них 30 — на детей и 8 спасательных плотов на 25 человек. После проведения проверки у транспортной прокуратуры были вопросы и к владельцам судна, имеющим юридическую прописку в Казани, и к организаторам перевозки.