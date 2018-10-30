Вашингтон, 30 октября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Свою поддержку инициативы Дональда Трампа о прекращении практики получения гражданства детьми нелегальных мигрантов высказал сенатор Линдси Грэм. Грэм, известный своим позитивным отношением к Трампу в целом, своим заявлением выбился из общего фона всех, кто поспешил осудить новую идею президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Соединенные Штаты являются одной из двух развитых стран мира, которые предоставляют гражданство в зависимости от места рождения. Эта политика является магнитом для нелегальной миграции, выпадает из главного течения развитого мира и должна быть прекращена», — заявил Грэм в твиттере 30 октября.

В отличие от Грэма, ряд политиков, в том числе конгрессмены Тед Лью, Марк Висей, Дайна ДиДжетт и Шейла Джексон Ли, указали Трампу на то, что его действия противоречат конституции США. Лью попросил Трампа прочитать Основной Закон государства, заранее поблагодарив его за это действие от имени «всего народа».

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении подписать закон, который лишит прав на американское гражданство детей, рожденных в семьях нелегальных мигрантов. По словам главы Белого дома, дети нелегальных мигрантов не должны иметь права становиться полноценными гражданами Соединенных Штатов — по словам Трампа, «это смешно».