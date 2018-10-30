Лондон, 30 октября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 октября, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent ранее достигла минимума в $75,09 (-$2,25) за баррель, однако к настоящему моменту подросла в цене до $75,50 (-$1,84) за баррель.

Баррель нефти марки WTI потерял в цене $1,30. В настоящий момент марка оценивается в $65,74 за баррель.

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