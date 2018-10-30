Москва, 30 октября, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Нефтяная компания «Лукойл» выполняет все обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок, роста цен не планирует и намерена дополнительно увеличить производство после завершения ремонта на Нижегородском НПЗ. Об этом заявил «Интерфаксу» президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов.

(сс) Neubie Лукойл

Отвечая на вопрос журналистов об угрозе дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке, Алекперов отметил: «Я надеюсь, что до этого не дойдет. Со своей стороны мы делаем и сделаем все возможное, чтобы не допустить дефицита. Следуя рекомендациям ФАС и министерства энергетики России, начиная с июня 2018 года, «Лукойл» нарастил объем реализации автомобильного бензина на бирже — в некоторые периоды до 14%. За семь месяцев — — с учетом ожидаемых объемов октября — на бирже будет реализовано дополнительно, сверх обязательных нормативов более 100 тыс. тонн бензинов и 180 тыс. тонн дизельного топлива. То есть наша компания соблюдает все обязательства как по реализации на собственных АЗС, так и по поставкам на биржу, и рост цен мы не планируем».

Как добавил Алекперов, «досрочное завершение капитального ремонта двух установок каталитического крекинга на крупнейшем предприятии нефтепереработки группы — «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — обеспечит прирост объемов производства бензина в октябре на 20 тыс. тонн и в ноябре по отношению к октябрю — на 143 тыс. тонн».

Таким образом президент «Лукойла» отреагировал на прозвучавшие со стороны правительства РФ требования к нефтяникам сдерживать рост цен на топливо. В противном случае правительство пригрозило нефтяникам введением заградительных экспортных пошлин.