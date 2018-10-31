Москва, 31 октября, 2018, 05:07 — ИА Регнум. Опубликованная в The New York Times статья Михаила Горбачева содержит критику подхода администрации США к вопросам контроля над ядерным оружием и выпячивания военной силы в качестве метода решения мировых проблем. Как можно относиться к мнению Горбачева о нынешней ситуации в мире, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Горбачев и перестройка. Плакат 1989 года

Суда над Горбачевым не было, так что юридически назвать его предателем пока невозможно, но в морально-этическом смысле Горбачев был и остается для многих в России именно предателем. Его деятельность в истории позднего СССР шаг за шагом обеспечивала именно то состояние международных отношений, которое сегодня подвергается столь «своевременной» критике.

Были уничтожены позиции нашей страны в Центральной и Восточной Европе, политика Горбачева обеспечила натовское движение на восток, а ссылки на «обещания», полученные в ходе переговоров, не могут служить оправданием для человека, хоть сколько-нибудь ответственного.

Результатом этих, да и других «актов», стало то, что американский стиль ведения дел на планете Земля уравновесить оказалось нечем. Сейчас спор за мировое лидерство будет вестись между Западом и Китаем, и возможность такая существует у Китая именно потому, что его руководство в свое время не пошло по тому пути, на какой вступил Горбачев, увлекая за собой страну.

Читайте статью Разрушитель Горбачёв пытается «спасти» уничтоженный им мир и другие статьи Михаила Демурина по международной политике.