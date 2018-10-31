Кишинёв, 31 октября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Молдавский президент Игорь Додон в интервью «Московскому комсомольцу» 21 октября перечислил условия «успешного взаимодействия» России и Молдавии, которые обязательно исполнятся в случае его победы на следующих президентских выборах. Почему при ближайшем разборе смысл утверждения Додона колеблется от требования капитуляции Москвы в регионе перед, опять же, требованиями Молдавии, до предательства Приднестровья, пишет автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Герб Молдавии

России нужно договариваться с Европой, и молдавско-приднестровское урегулирование — удобный формат для того, чтобы начать выстраивать такого рода отношения, считает Додон, а верной тактикой в этом отношении станет демонстративная капитуляция России на переговорах по Приднестровью. Ведь всё равно Приднестровье, с точки зрения Додона, — молдавское, и изменить это невозможно. Задача, по Додону, должна сводиться к определению «статуса в составе Молдавии».

Додон доходит до того, что Приднестровье зажато между Украиной и Молдавией, а к Молдавии особенно благоволит НАТО, значит, России остается только сдаться, раз за Приднестровье взялись такие крупные величины. Практически Додон действует в рамках западного представления о том, что именно по Приднестровью договориться с Россией легче всего, якобы эта проблема «самая близкая к разрешению». Но стоит ли на таком зыбком фундаменте пытаться выдвигать претензии к России, да еще и со стороны Молдавии, не вполне твердо контролирующей гражданское спокойствие на своей собственной территории?

Читайте статью Президент Молдавии Додон: ложь прямая, кривая и тайная и другие публикации Сергея Артёменко.