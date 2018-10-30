Луганск, 30 октября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Луганск получил из России новую аппаратуру для перинатального центра и ангиограф, заявил исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщает 30 октября «Луганский информационный центр».

Norbert Kaiser Перинатальный центр. Палата интенсивной терапии

По его словам, Россия оказывает большую помощь ЛНР в вопросе медицинского оборудования. Так, указанная аппаратура была доставлена в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Также ранее ЛНР сама закупила для детской больницы аппарат для проведения УЗИ, планируется купить еще два подобных аппарата.

Напомним, ранее Пасечник заявил, что власти ЛНР разработают до 2023 года программу развития здравоохранения, чтобы все медучреждения были обеспечены средним и младшим медперсоналом.