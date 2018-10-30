Великий Новгород, 30 октября, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, состоялись панихида и митинг в Сквере памяти. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в акции, организованной Обществом реабилитированных Новгородской области, приняли участие представители органов власти, депутаты, общественники.

nastyachernikova720 Траурные гвоздики

Мероприятие началось с панихиды по безвинно убиенным в репрессиях. Затем собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Светлана Семенова сообщила, что сейчас в регионе проживает 1330 реабилитированных граждан и тех, кого признали пострадавшими от политических репрессий. Им, по её словам, предоставляются путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и другие льготы.

«Когда в 90-е годы мы приступали к работе по установлению имён репрессированных, то никто не ожидал, что людей, попавших в эти жернова, окажется так много», — отметил уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев, который был первым председателем областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Спикер думы Великого Новгорода Алексей Митюнов отметил, что репрессии коснулись и его семьи.

«Увы, но в нашей стране огромное количество семей имеют право учреждать свою дату памяти жертв политических репрессий. У одних это даты высылки на поселение родственников, у других — даты ареста с последующей отправкой в лагеря системы ГУЛАГ, а у кого-то — дата расстрела. Так, и в нашей семье таких дат несколько», — сказал Митюнов.

Он также отметил, что «абсолютно нет места дискуссии вокруг темы обоснованности данных процессов, их необходимости для достижения целей развития государства».

«Не может быть никаких оправданий действиям, которые разрушили жизни нескольких миллионов людей, а сотни тысяч из них и вовсе лишили права на жизнь. И большинство из них пострадали безвинно. У нашего поколения есть большой долг перед этими людьми: долг памяти. Мы не имеем права предавать забвению уроки истории. Пусть они и не являются основанием для гордости за нашу страну. Память об этих трагических событиях поможет уберечь от повторения подобного», — подчеркнул спикер думы Великого Новгорода.

Отметим, что в 2018 году исполнилось 80 лет с начала операции НКВД СССР «большой террор», в котором Россия потеряла безвинно убитыми более 600 тыс. граждан, а Новгородская земля — более 5 тысяч человек. По данным Книги Памяти жертв политических репрессий Новгородской области, различным видам политических репрессий (лишения прав и имущества, ссылки, спепцпоселения, тюрьмы, психиатрические больницы, трудовые лагеря, расстрелы) незаконно подверглись более 60 тыс. жителей Новгородчины. К сегодняшней дате в Новгородской области издан уже 15-й том Книги Памяти жертв политических репрессий. Их имена сегодня, 30 октября, прочли в рамках акции «Возвращение имён».

Напомним, эта акция проходит во многих городах России. В Великом Новгороде она впервые состоялась в 2017 году, когда за пять часов её участники, сменяя друг друга, смогли прочитать тысячу двести имён.