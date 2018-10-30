Анкара, 30 октября, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Во время заседания парламентской фракции правящей партии справедливости и развития президент Турции Реджеп Эрдоган сделал очень важное заявление о скором начале военной операции в Сирии, в местности к востоку от Евфрата.

Wikimedia.org Турецкие солдаты

Дословно он сказал следующее: «Мы уничтожим террористов и на востоке от Евфрата. Планирование и подготовка к этому уже завершены. Несколько дней назад ВС Турции даже нанесли первые удары по террористам в этом районе Сирии. В ближайшее время будут проведены более масштабные и эффективные операции по нейтрализации террористов».

Действительно, несколько дней назад турецкие военные наносили артиллерийские удары по району у города Айн-эль-Араб (Кобани) в Сирии. Здесь расположены позиции курдских отрядов Народных защитников, которые составляют основу Сирийских демократических сил. Курдские источники подтвердили факт обстрела и сообщили об одном погибшем бойце.

СДС — это продукт США, они создали эти силы и финансируют их, управляют боевыми операциями СДС, а также обеспечивают им поддержку с воздуха. Общее количество бойцов СДС составляет около пятидесяти тысяч человек.

Военные эксперты отмечают невысокую боеспособность этих подразделений, которая падает еще ниже в условиях отсутствия поддержки ВВС коалиции во главе с США. Недавно СДС в течение нескольких дней боев сдали ранее захваченные у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пять крупных городов и еще шестьдесят населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор.

ИА REGNUM ранее сообщало о подготовке Турцией военной операции против СДС. Теперь стало известно, что операция уже подготовлена и начнется в ближайшее время. Конечно же, возникает вопрос, как себя в данной ситуации поведут военные США, когда будет идти атака ВС Турции на их союзников в Сирии.