Киев, 30 октября, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Лидер политического движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что в 90-е годы XX века Украина входила в десятку наиболее промышленно развитых государств мира, а в настоящее время является аутсайдером. Заявление Медведчука опубликовано сегодня, 30 октября, на сайте его движения.

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР У разбитого корыта

Медведчук напоминает, что Советская Украина была членом Организации Объединённых Наций, поэтому по УССР приводятся данные международной статистики. Согласно этим данным, в 90-е годы XX века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира.

«А сейчас наша страна среди аутсайдеров», — сетует Медведчук.

Он подчеркнул, что за время работы тех представителей украинской власти, которые наиболее активно выступают за евроинтеграцию, Украина превратилась в аграрно-сырьевой придаток западных государств. Произошло это в том числе из-за переориентации с рынков России и СНГ.

«За девять месяцев 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократился на 25,3% и составил $34,5 млрд», — отмечает Медведчук.

Своим заявлением Медведчук прокомментировал слова первого вице-премьера Украины Степана Кубива, который заявил, что экономическое сотрудничество с Россией в советские времена якобы превратило Украину в «сырьевой придаток».

Стоит отметить, что на Украине все чаще звучат заявления о том, что страна утрачивает какие-либо шансы на развитие в XXI веке из-за катастрофы Евромайдана.

Так, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что если отбросить все эмоции, то Украина является «классическим фейл-кейсом», шансы которого выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии год от года.