Кито, 30 октября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Решение суда отклонить иск основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к правительству Эквадора подтвердило, что протокол, регулирующий его пребывание на территории посольства страны в Лондоне, «соответствует правам человека, праву на убежище и национальному законодательству», заявили 30 октября в МИД Эквадора.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

В ведомстве также вновь указали Джулиану Ассанжу на то, что в соответствии с его статусом человека, получившего убежище, и, согласно международным соглашениям в данной сфере, он «не может делать никаких заявлений, представляющих собой вмешательство в дела других государств или способных навредить интересам Эквадора».

Напомним, накануне суд в Эквадоре отклонил иск основателя WikiLeaks о «нарушении его базовых прав и свобод» на территории посольства страны в Лондоне, где он пребывает с 2012 года. Иск был подан адвокатами Джулиана Ассанжа в середине октября после того, как посольство выпустило специальный документ, регламентирующий его пребывание в дипмиссии.

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