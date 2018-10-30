Курган, 30 октября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Водитель бывшего главы УФНС по Курганской области сообщил о растратах своего бывшего шефа. В Курганском городском суде продолжается судебное разбирательство по нашумевшему делу экс-главы налоговой инспекции Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Напомним, бывший руководитель УФНС по Курганской области Владимир Р. был взят под стражу в феврале 2018 года. Он обвиняется во взятке и растрате бюджетных средств. По версии следствия, он получил от курганского застройщика, подозреваемого в неуплате налогов на миллионы рублей, взятку в размере 500 тыс. рублей. Помимо этого, Владимиру Р. инкриминируют поездки на служебном транспорте на выходные в Тюмень к семье в 2014—2017 годах. Следствием установлен факт не менее 183 частных поездок, стоимость которых обошлась бюджету с учётом затраченного бензина почти в 400 тысяч рублей.

Владимир Р. отрицает свою вину. По его версии, он встречался с застройщиком по просьбе одного из членов правительства региона. Поездки на служебном автомобиле и растрату бензина он объяснил командировками.

Сегодня, 30 октября, дал показания один из ключевых свидетелей по громкому делу — водитель экс-начальника УФНС по Курганской области. Как сообщает Znak.com, шофёр признался, что увозил своего шефа в пятницу из Кургана в Тюмень и привозил в воскресенье обратно. Кроме того, живя в Кургане в пяти минутах ходьбы от здания УФНС, бывший руководитель налоговой службы предпочитал, чтобы до работы его довозил служебный транспорт. Поездки в Тюмень в путевых листах маскировались под командировки по Курганской области. Якобы водитель заполнял их под давлением начальника. Кроме поездок в Тюмень, шофёр возил за казённый счёт шефа с друзьями на хоккей в Магнитогорск, затратив на дорогу 64 литра бензина.

«Под конец 2017 года служебная машина «Тойота-Хайлендер» стояла во дворе УФНС. А начальника я возил на своей машине, заправлялась машина на его собственные средства», — дал показания водитель.

Помимо этого, личный водитель экс-начальника налоговой инспекции по Курганской области сообщил о свёртках с деньгами, которые шеф просил его положить на карту, а также которые передавал некий друг Владимиру Р. через него. Однако сумму, прошедшую через его руки, водитель назвать суду не смог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшему главе УФНС по Курганской области предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 3 ст. 60 УК РФ («Присвоение или растрата»).