Челябинск, 30 октября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. В Челябинске предъявлены окончательные обвинения по делу «Речелстроя». Его фигурантами являются учредитель компании Андрей Пязок и бывший гендиректор этой компании Сергей Вигельман, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР «Встать, суд идёт!»

Этим гражданам вменено привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов. Как полагает следствие, в 2016 и 2017 годах обвиняемые направили более 163 млн. рублей дольщиков на цели, не связанные со строительством жилья. И поэтому им не удалось выполнить свои обязательства и достроить дома в микрорайоне Чурилово Lake City.

По информации СКР, потерпевшими признаны более 1360 человек. Следствие подходит к концу. Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего пока не достроено восемь жилых домов. Без жилья остаются порядка 800 человек. Андрей Пязок уже возместил дольщикам ущерб в размере 172 млн рублей.