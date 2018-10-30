Москва, 30 октября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Тот факт, что члены организации «Белые каски» начали постановочные съёмки в сирийской провинции Алеппо для очередной провокации с химическим оружием в Сирии, может быть связан с обещанием президента РФ помочь правительству Сирии с наведением порядка в зоне Идлиб, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев («Родина»). Об этом он заявил 30 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

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«Белыми касками чёрную душу не прикроешь, — заявил Журавлёв. — Она наружу лезет. Это вызвано простой вещью. Президент сказал, что в случае, если не удастся урегулировать конфликт и боевики будут продолжать обстрелы, мы оставляем за собой право помочь сирийскому правительству с наведением порядка в зоне Идлиб. Что это значит? Это значит, ребята, прекращайте стрелять, иначе будет так, как всегда. То есть они будут ликвидированы полностью».

При этом он уточнил, что сценарий с химической атакой готовится на тот случай, если придётся «зачищать боевиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко, члены организации «Белые каски» начали постановочные съёмки в сирийской провинции Алеппо для очередной провокации с химическим оружием в Сирии.

По его словам, от местных жителей поступила информация о том, что в населённые пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли несколько десятков представителей «Белых касок». В провинцию Алеппо из Идлиба также доставлены ёмкости с отравляющими веществами, которые планируется использовать для организации провокации, отметил Савченко.

Кроме того, военный уточнил, что постановочные съёмки ведутся с участием лиц, неизвестных местным жителям.