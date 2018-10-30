Владимир, 30 октября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Федеральный центр охраны здоровья животных, расположенный во Владимире, попался на закупке двух роскошных автомобилей общей стоимостью 9,3 млн рублей. На тендер обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта. Они сейчас пытаются узнать у Россельхознадзора, насколько необходимы бюджетному учреждению такие дорогие машины.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Жирный кот» в лимузине

Как сообщила 30 октября пресс-служба ОНФ, закупка попала в федеральный «Индекс расточительности». Бюджетному учреждению требовались автомобили марки Toyota Alphard с эксклюзивной комплектацией. Например, в автомобилях должны были быть тонированные стекла, мультифункциональный руль с кожаной обивкой, ручки с хромированной накладкой и ионизатор воздуха. Отделка салона должна была быть из кожи, также должны были присутствовать вставки «под дерево» и аудиосистема премиум-класса. При этом, как сообщили активисты, вряд ли эти машины нужны для перевозки сотрудников, скорее, возить на них планировали руководство и высоких гостей.

«Ответить на вопрос, насколько столь роскошный транспорт помогает решать институту его главную задачу — разработку препаратов и мероприятий по борьбе с болезнями животных, мы предложили учредителю учреждения и направили запрос Россельхознадзор для получения объяснения необходимости подобных трат», — рассказал активист ОНФ Алексей Маньков, отметив, что запрос также направлен в прокуратуру, которую просят проверить рациональность использования денег.

В ОНФ также заявили, что закупки этого учреждения недостаточно прозрачны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на шикарных закупках попадались и региональные чиновники. Например, в 2016 году управление административными зданиями администрации Владимирской области попыталось купить кровать стоимость 345 тысяч рублей, прикроватную тумбу за 207 тысяч рублей, шкаф за 600 тысяч рублей, также держатель для мыла за 17 тысяч рублей, крючок для полотенца за 13 тысяч рублей и ершик для туалета за 23 тысячи рублей. После того, как на закупку обратили внимание журналисты и активисты, на тот момент губернатор Светлана Орлова отменила ее.