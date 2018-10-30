Токио, 30 октября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Во втором фильме аниме-трилогии «Эврика Семь: Хай-Эволюция», получившем англоязычное название Anemone: Eureka Seven: Hi — Evolution, актера озвучки Кодзи Цудзитани (Дьюи Новак) сменят на Кейджи Фудзивара. Об этом 30 октября сообщил портал Anime News Network.

Пуск [Цитата из м/ф «Эврика Семь: Хай-Эволюция», реж. Томоки Кёда, Хисатоси Симицу. 2017. Япония

Таким образом, Кейджи Фудзивара возвращается в франшизу «Эврика 7». Он озвучил Холланда Новака в оригинальном аниме-сериале 2005 года, но не смог впоследствии принять участие в новом проекте из-за болезни. Когда он вернулся к работе, озвучкой Холланда уже занимался Тошиюки Морикава. Стоит отметить, что Фудзивара также озвучил Рентона Торстона в сериале Eureka Seven: AO.

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Напомним, производством оригинального сериала «Эврика Семь» 2005 года занималась студия Bones. В полнометражных фильмах трилогии «Эврика Семь: Хай-Эволюция» будут не только пересказаны события оригинального шоу, но и рассказана история, которая случилась до них.