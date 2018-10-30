Калуга, 30 октября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Сегодня, 30 октября, в Калуге прошла открытая конференция «50 лет сотрудничества городов — побратимов Калуга-Зуль». Организаторами конференции выступили калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Общество российско-германской дружбы в Тюрингии.

Городская дума Калуги Калуга и Зуль отметили 50 лет сотрудничества

В конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, обербургомистр города Зуль Андре Кнапп, студенты и преподаватели РАНХиГС.

В своём приветственном слове Александр Иванов выразил уверенность в том, что дружба и взаимовыгодное сотрудничество Калуги и Зуля продолжатся и в дальнейшем, будут укрепляться культурные связи, а также продолжится обмен студентами и школьниками в рамках ознакомительных и образовательных программ.

«На следующей неделе состоится ответный визит в город Зуль, в ходе которого будет определён вектор дальнейших отношений и намечен формат празднования 50-летия побратимских связей, — сообщил Александр Иванов, — в связи с тем, что Андре Кнапп был недавно избран обербургомистром, а Дмитрий Разумовский назначен на должность городского головы Калуги в апреле текущего года, полагаю, будет целесообразным в ходе нашего ответного визита в Зуль скрепить договор о побратимских связях подписями вновь избранных градоначальников, а также руководителей представительных органов наших городов».

Обербургомистр города Зуль Андре Кнапп в свою очередь также отметил необходимость укрепления межмуниципальных связей в сфере культуры, образования и в деле сохранения исторической памяти. Городской голова Дмитрий Разумовский представил участникам конференции проект «Умный город», предусматривающий широкое внедрение в Калуге цифровых технологий в сфере муниципального управления, ЖКХ, транспорта и городского хозяйства.

В ходе конференции обсуждались вопросы российско-германского сотрудничества в рамках программы «Восточное партнёрство и Россия», взаимодействие в сфере молодёжной политики, школьного обмена и волонтёрской деятельности. Стороны обменялись опытом реализации проекта «Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья».

Начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина представила участникам конференции архивные документы о сотрудничестве Калуги и Зуля, а директор школы №6 Елена Анохина поделилась опытом сотрудничества между образовательными учреждениями. Также были подведены итоги конкурса студенческих работ «Российско-германское сотрудничество в историческом пространстве».