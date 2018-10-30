Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 октября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Работники культуры Переславля и Переславского района начали получать уведомления о сокращении или переводе на часть ставки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сами работники культуры шокированы этими новшествами. Они связаны с объединением Переславля и Переславского района, которое должно завершиться через 2 месяца.

29 октября 8 библиотекарей Центральной городской библиотеки им. Малашенко получили уведомления о сокращении с 1 января 2019 года. Также стало известно, что еще одного библиотекаря сократят в библиотеке Александра Невского. Но самые большие сокращения будут в районных учреждениях культуры. По сообщениям сотрудников «Центра развития и культуры» Переславского муниципального района, всех библиотекарей районных библиотек переведут на полставки, а количество ставок работников культуры уменьшится в 4−5 раз.

Планы администрации по оптимизации библиотек вызвали шквал возмущения в переславских группах в социальных сетях:

«Нам культура в городе и районе не нужна? В таком случае для чего построили городской клуб, читальный зал в нашей городской библиотеке им. Александра Невского? Страшно становится. Куда идти горожанам? В очередную «Пятерочку» за пол-литром… Выть от такого беспредела хочется. Где вы, начальники культуры? Почему отсиживаетесь в стороне? Почему нас не отстаиваете? Или вам главное сохранить свои теплые кресла… Я человек прямолинейный, поэтому подписываюсь, — ведущий библиотекарь Дозор Любовь Георгиевна, бывший директор городских библиотек. Страшно смотреть на то, как разрушают последнее, что осталось от самой сильной библиотечной системы Ярославской области — муниципального учреждения культуры «Городского библиотечного объединения», — написала библиотекарь городской библиотеки Александра Невского Любовь Дозор.

Самые масштабные сокращения грядут в домах культуры в Переславском районе. Так, например, в Пригородном сельском поселении количество ставок работников культуры сократится с 37 до 10,5. В Переславском районе работает 118 кружков, у каждого из них есть руководитель, где-то — на ставку, где-то по совместительству. По новым планам администрации, которые уже видели работники «Центра развития и культуры», предлагается оставить на 118 кружков 4,5 ставки руководителей.

«Складывается впечатление, что где-то наверху принято решение окончательно убить культуру в районе. В 16 сельских домах культуры предлагается оставить по одному человеку на 0,5 ставки. Это что же получается, один человек должен и билеты продавать, и пальто в гардеробе принимать, и свет включать, и все остальное делать? Мне пояснили в управлении культуры, что вводится одна ставка звукооператора, и этот сотрудник будет приезжать в дом культуры в день мероприятия. А как же быть в дни всеобщих праздников — 9 мая, 8 марта, когда мероприятия проводятся одновременно во всех домах культуры? На это мне ответили, что можно будет посетить праздник для жителей всего городского округа на Народной площади в Переславле. Это что же, бабушка, ветеран войны, поедет, например, из Кубринска в Переславль на мероприятие в честь дня Победы? А в собственном доме культуры ничего не останется?» — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела культуры «Центра развития и культуры» Переславского муниципального района Александр Зизин.

Необходимо отметить, что «Центр развития и культуры» Переславского района также прекратит свое существование в связи с объединением города и района с 1 января 2019 года. Что будет дальше с сотрудниками, неизвестно. По их словам, их еще не уведомляли об имеющихся вакансиях.

«Я буду бороться за культуру на селе. Предлагаемые изменения приведут к распаду многих сложившихся коллективов, закрытию кружков и впоследствии — домов культуры. Завтра я еду в департамент культуры Ярославской области на встречу с директором Мариной Васильевой. Я доведу до ее сведения ситуацию, которая сложилась в городском округе, предупрежу о том, что грядущие изменения приведут к росту преступности и закрытию учреждений культуры. Я подготовил докладную записку на имя директора департамента. Обидно, что в городском управлении культуры нас не хотят слушать, считают нас необразованными, далекими от культуры, неспособными организовать работу по развитию. Я понимаю, что ставлю под угрозу свою карьеру, но буду отстаивать культуру на селе», — сказал Александр Зизин.

Начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Переславля-Залесского Александра Миниханова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказала, что она не знакома с новой структурой работы культуры в объединенном городском округе и попросила прислать письменный запрос.