Киев, 30 октября, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Украинское предприятие «Мотор Сич», выпускающее авиационные двигатели и газотурбинные установки, за первые три квартала 2018 года сократило чистую прибыль в 4,78 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 30 октября УНИАН.

Mixabest «Мотор Сич»

Согласно сообщению, чистая прибыль одного из крупнейших предприятий на Украине, производящего авиадвигатели, за январь — сентябрь 2018 года составила 543,3 млн гривен ($19,26 млн). Доход от реализации продукции также сократился на 13,2% и составил 7,91 млрд гривен ($280 млн).

Напомним, в 2017 году чистая прибыль «Мотор Сич» выросла на 51,6% по сравнению с 2016 годом.

«Мотор Сич» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий на Украине, производит двигатели для вертолетов, самолетов, агрегаты для перекачки газа и другое оборудование.