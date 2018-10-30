Берлин, 30 октября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель ведет переговоры с лидерами 11 африканских государств в рамках саммита в Берлине, 30 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

Как заявила фрау Меркель во время открытия встречи, саммит направлен на то, чтобы «не только говорить об Африке, но и говорить с Африкой».

В саммите, который возглавляет госпожа канцлер, участвуют представители Бенина, Ганы, Гвинеи, Египта, Кот-д'Ивуара, Марокко, Руанды, Сенегала, Того, Туниса и Эфиопии.

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