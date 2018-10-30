Москва, 30 октября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Россия имеет долгосрочные стратегические интересы в Латинской Америке, на Кубе — в частности, заявил 30 октября вице-премьер Юрий Борисов на форуме «ЭкспоКуба» под Гаваной. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

По его словам, основные вложения идут «в крупнейшие инфраструктурные проекты».

Читайте также: Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

«Это не желание заработать сиюминутную прибыль, это партнерские проекты на года. Они будут определять экономику Кубы в ближайшие десятилетия», — заявил Борисов.

При этом Россия готова предложить странам Латинской Америки разработки и технологии в таких сферах, как энергетика, включая атомную, тяжелое машиностроение, авиационную и вертолетную промышленность, биофармацевтику, телекоммуникации и космос.

Читайте также: Путин встретится с председателем Госсовета Кубы

Вице-премьер призвал российских предпринимателей активно продвигать свои проекты.

29−30 октября на Кубе проходит заседание межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, 30 октября стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения с Кубой о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железных дорог страны. Договор планируют подписать ООО «РЖД Интернешнл» и Союз железных дорог «Железные дороги Кубы». Действие документа рассчитано на 10 лет, до 31 декабря 2028 года, и далее может быть продлен.

Также 30 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин 2 ноября проведёт встречу с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.