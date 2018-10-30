Дакка, 30 октября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Представители Бангладеш и Мьянмы озвучили сроки начала возвращения беженцев-рохинджа в бирманский штат Ракхайн, 30 октября передает агентство Reuters.

Рене Магритт. Возвращение. 1940

«Мы с нетерпением ожидаем начала репатриации в середине ноября», — сообщил журналистам в Дакке министр иностранных дел Бангладеш Шахидул Хак.

Представители МИД Мьянмы заверили правительство Бангладеш, что «у возвращающихся будет безопасная среда» в штате Ракхайн, где они оставили свои дома и угодья.

Ожидается, что в среду 31 октября делегация Мьянмы посетит лагерь беженцев Кокс-Базар, где размещена значительная часть беженцев-рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года в Бангладеш из-за притеснений военных Мьянмы бежали около 700 тыс. рохинджа — более 2/3 мусульманского населения штата Ракхайн.

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