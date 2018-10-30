Симферополь, 30 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Вокруг Чёрного моря раньше существовало три поясных биоценоза моллюсков-фильтраторов, которые были утеряны в результате различных форм человеческой деятельности. Об этом 30 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил ведущий научный сотрудник Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН Александр Болтачев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

«Этот процесс начался в семидесятых годах прошлого века, когда проводилось траление шпрота, которое привело к уничтожению этих биофильтраторов. В результате естественное очищение воды было полностью нарушено, и это одна из основных наших проблем», — отметил специалист.

По его словам, решить ее можно с помощью строительства искусственных рифов.

«На данный момент это предложение остается на этапе проектов», — подчеркнул учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымского Росприроднадзора, в 2018 году в Крыму под конец сезона за неделю фиксировали у отдыхающих от 450 до 700 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией из-за контактов с морской водой. Однако, по словам специалистов, эти показатели не превышали средние за десятилетие. В основном, по словам специалистов, нестандартные пробы фиксируются с конца июля и в августе.