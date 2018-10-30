Чем грозит противостояние США и Ирана? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Антииранские санкции нанесут удар по мировому порядку;
- Страны NB8 призывают к «принципиальной позиции» по отношению к Москве;
- Москву беспокоит положение русскоязычных на Украине и в Прибалтике;
- Почему США не выгодно размещать базу в Польше;
- Паспорт СССР официально признан в ПМР.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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