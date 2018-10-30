Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В петербургском Доме книги на Невском проспекте, помимо книг и другой печатной продукции, продаются разные занятные мелочи. Среди них оказались и леденцы. Изображения, нанесенные на эти кондитерские изделия, удивили некоторых посетителей: серия леденцов «Знаменитые сладости. Царские» посвящена монархам, правившим Россией.

Facebook.com/zoya.matveeva.7 Леденец Николай II (цитата со страницы Zoya Matveeva в Facebook)

«Дом книги является своеобразным центром культуры Северной столицы и привлекает многих любителей литературы… И именно в этом доме продаются конфеты с изображением императора Николая II прямо на самом леденце», — пишет на своей странице в Facebook москвичка Зоя Матвеева, судя по профилю, научный сотрудник в Институте наследия.

На фотографиях, приложенных к посту, видны леденцы с «головой» Николая II и Ивана Грозного.

По мнению девушки, изучающей культуроведение и социокультурные проекты, «отношение к историческому прошлому и к человеку может быть разным, но уважение к истории своей страны у людей должно быть».

«Особенно у детей, которые будут эти конфеты есть… Грустно», — добавляет Матвеева, считающая такой маркетинговый ход «кощунством».

Указанные леденцы производит петербургская компания Rubiscookies, ее продукция под брендом «Прям вылитый» и другими марками продается не только в Доме книги, но и, например, в сети «Буквоед».

Помимо кондитерских изделий с историческими деятелями, среди которых — шоколадный «Ленин в шалаше», у компании есть серия леденцов с персонажами «Игры престолов», а также леденцы с изображением депутата Госдумы Виталия Милонова.

В компании Rubiscookies не смогли оперативно ответить на вопросы ИА REGNUM об авторстве идеи с «царями на палочке» и спросе на этот товар, и попросили прислать официальный запрос.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера (Дом книги)

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бизнесмен наладил в Петербурге выпуск шоколадных плиток, на этикетках которых используется образ президента Владимира Путина.