Джакарта, 30 октября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Дэвид Суси, аналитик CNN, который также является бывшим инспектором безопасности федерального авиационного управления США заявил, что еще рано определять причину падения самолета авиакомпании Lion Air, сообщает Sindonews.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Самолёт падает в море

По его мнению, есть некоторые вещи, которые кажутся странными. «Самое странное для меня — это тот факт, что ни пилот, ни экипаж не объявили о чрезвычайной ситуации», — заявил Дэвид Суси.

«Согласно траектории полета, самолет совершил очень крутой прыжок, это было необычно», — продолжил аналитик CNN.

«На данный момент наиболее вероятен какой-то механический сбой. Необходимо как можно скорее найти черный ящик и выяснить причину авиакатастрофы, поскольку эта модель самолета новая, подобное может случится и с другими моделями», — подметил Дэвид Суси.

По словам эксперта, главное — это найти аудиозапись из кабины самолета и регистратор данных полета, что поможет определить причину падения самолета.

Известно, что самолет падал с высоты 1479 метров, с очень высокой скоростью. Самолет достиг воды всего за 21 секунду.

Напомним, примерно через три минуты после того, как Boeing 737 вылетел из международного аэропорта Сукарно-Хатта, пилот попросил разрешения вернуться в аэропорт. Через десять минут самолет упал в воду у берегов Явы.