Казань, 30 октября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Десятый Международный водно-энергетический форум — 2018 открылся в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ), сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Kgeu.ru Десятый Международный водно-энергетический форум — 2018

С вступительным словом к участникам форума обратились профессор Национального исследовательского университета «МЭИ», председатель совета директоров АО «НПК Медиана-Фильтр» Алексей Пантелеев, директор Института теплоэнергетики КГЭУ Наталия Чичирова.

Отмечается, что проведение мероприятия совпало с 50-летним юбилеем КГЭУ, на что обратил внимание проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев. По его словам, сегодняшнее событие способствует укреплению связей, координации совместных исследований высших учебных заведений и научно-технических организаций, а также взаимосотрудничеству с бизнес-сообществами.

В свою очередь, профессор МЭИ подчеркнул, что сотрудничество на базе форума развивается не только в России, но и во всем мире: форум проходил в Казахстане, Белоруссии, Алма-Ате, а в этом году он открыл для себя новый замечательный город — Казань.

Первую секцию «Водоподготовка на объектах энергетики и промышленных предприятиях» открыл доклад Алексея Пантелеева «Обзор систем предподготовки для ионообменных и обратноосмотических установок». Форум продлится до 2 ноября.