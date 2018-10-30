Москва, 30 октября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Пожар в гостинице «Останкино» в Москве ликвидирован. Из здания спасены 42 человека, еще 250 человек покинули гостиницу, сообщает 30 октября пресс-центр столичного главка МЧС.

skeeze Пожарный

Сообщение о пожаре на улице Ботанической поступило в экстренные службы в 13:42. Прибывшие пожарные установили, что горит помещение на втором этаже пятиэтажного здания.

Открытое горение ликвидировали в 14:05. С вышележащих этажей спасли 42 человек, из здания вывели 250 человек. Один человек пострадал — его передали медикам.

Уточняется, что на площади 15 кв. метров горели мебель и личные вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Москве горел бизнес-центр на улице Бутлерова. Были эвакуированы 100 человек, пострадавших нет.

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