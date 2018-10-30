Киев, 30 октября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Новым главой Киевской областной государственной администрации (ОГА) стал Александр Терещук, сказано в указе президента Украины Петра Порошенко, размещённом 30 октября на официальном сайте президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Ранее Терещук работал первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации.

«Главная задача, которую я ставлю новому главе ОГА — это защита людей, в том числе и социальную защиту. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не откладывать проблемы в «долгий ящик», а решать их», — заявил Порошенко представляя чиновника.

Приоритетной задачей для руководителя Киевской области Порошенко считает монетизацию субсидий на оплату за услуги ЖКХ.

Он также отметил, что нельзя допустить популистских обещаний понизить тарифы:

«Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», — заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что низкая цена на газ возможна только если Украина вернётся в «российскую газовую кабалу».

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Отметим, что по мнению украинских политиков, Украина независима от российского газа, поскольку покупает его не напрямую у России, а через европейских посредников, тратя на это внушительные суммы денег.