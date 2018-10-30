Тимошенко назвала ущерб от пожара на арсенале в Ичне
Киев, 30 октября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сопоставила объем ущерба о пожара на арсенале под Черниговом с размером транша от МВФ. Об этом она заявила 30 октября на национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности».
Никто не привлечен к ответственности за произошедшее, сказала политик и добавила, что для воюющей страны, переживающей системный финансовый кризис, это страшно. Общая сумма убытков от взрывов в Ичне соответствует размеру последнего транша МВФ, подчеркнула она.
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Речь идет о сумме в $1 млрд. Тимошенко пообещала наказать всех виновных, когда в стране произойдет смена власти.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на военном складе близ города Ични начался пожар, за которым последовали взрывы. В результате Украина лишилась 70 тыс. тонн боеприпасов.
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