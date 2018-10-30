Киев, 30 октября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сопоставила объем ущерба о пожара на арсенале под Черниговом с размером транша от МВФ. Об этом она заявила 30 октября на национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Никто не привлечен к ответственности за произошедшее, сказала политик и добавила, что для воюющей страны, переживающей системный финансовый кризис, это страшно. Общая сумма убытков от взрывов в Ичне соответствует размеру последнего транша МВФ, подчеркнула она.

Читайте также: В день пожара на арсенале командир ВСУ из Ични ездил пьяным

Речь идет о сумме в $1 млрд. Тимошенко пообещала наказать всех виновных, когда в стране произойдет смена власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на военном складе близ города Ични начался пожар, за которым последовали взрывы. В результате Украина лишилась 70 тыс. тонн боеприпасов.

Читайте также: Идет целенаправленное уничтожение запасов боеприпасов украинской хунты