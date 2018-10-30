Волгоград, 30 октября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Волгоградской области из-за аварии без электроэнергии остались примерно 3 тыс. человек в 14 населенных пунктах. Как сообщили 30 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, отключение затронуло села Старополтавского района.

Без света

Авария произошла в 13:55 по местному времени (12:55 по Москве). Восстановить нарушенное электроснабжение удалось уже примерно через 40 минут после того, как сообщение об аварии поступило в МЧС.

«В результате отключения было обесточено 14 населённых пунктов с населением более 3000 человек», — сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за ураганного ветра. Между тем 30 октября в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Вплоть до окончания суток в области может быть ветер с порывами до 15−20 м/c.