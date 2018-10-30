Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Израильская армия преступила к расследованию гибели палестинского врача Разана аль-Наджара, убитого в июле 2018 года, сообщает 30 октября Anadolu.

Idf.il Израильские военные

Человек погиб во время массовых акций протеста на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Предварительное следствие показало, что военные Израиля не имеют к этому отношения.

Напомним, противостояния между Палестиной и Израилем обострились с марта 2018 года, после решения президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе подавления акций протеста погибли по меньшей мере 200 человек.