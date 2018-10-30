Москва, 30 октября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. США содержат самый крупный флот в мире, потому что хотят контролировать военно-морские пути, заявил 30 октября политолог Ростислав Ищенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

«Везде, как и в Тихом и Атлантическом океанах, действует одна и та же Морская конвенция, которая позволяет кораблю под военно-морским флагом любого государства, хоть Буркина-Фасо, остановить и досмотреть любое судно торговое любого государства, хоть Соединенных Штатов», — рассказал он.

Данной правовой нормой, по его словам, активно пользуется американский флот в Мировом океане — останавливает и досматривает другие корабли.

«США поэтому и содержат самый крупный флот в мире, что хотят контролировать военно-морские пути. Как контролировать, они же там не блокпосты ставят? Просто они в любой момент могут остановить и досмотреть любое судно. Они сами говорят, что в любой момент могут парализовать судоходство в Мировом океане», — пояснил Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США и Украины, по словам Ростислава Ищенко, не хотят направлять свой флот в Азовское море, поскольку он окажется в нём под угрозой не только ракетных комплексов, но и ствольной артиллерии.