Екатеринбург, 30 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Свердловской области бесплатные слуховые аппараты подходят не всем пациентам. Об этом за заседании областного Заксобрания заявил депутат Александр Коркин (ЛДПР).

Слуховой аппарат

По его словам, на приём к нему пришла молодая семья. Две дочери: дошкольного возраста и первоклассницы — частично глухонемые. Врачи прописали обеим слуховые аппараты.

«Но сами врачи же признали, что эти слуховые аппараты, которые есть в реестре бесплатном, они не подходят, то есть они полностью не помогают. И предложили совершенно другие слуховые аппараты», — сказал депутат.

В итоге на покупку таких аппаратов пришлось собирать деньги. А депутат задал исполняющей обязанности министра здравоохранения Свердловской области Нонне Кивелёвой вопрос:

«Вот как здесь поступить, в данной ситуации? Какая-то частичная замена, ещё что-то? Потому что то, что бесплатно, сами же врачи говорят, оно не подходит. Может быть этот перечень расширить, пересмотреть, или назначение врача? Как быть таким семьям?

Нонна Кивелёва в свою очередь отмечает, что здесь нужен индивидуальный подход.

У нас слуховые аппараты закупает Областная клиническая больница №1. Безусловно, они это делают в рамках 44-го федерального закона о контрактной системе. Я думаю, что тут решаемый вопрос по какому-то индивидуальному подбору», — ответила и.о. министра депутату.