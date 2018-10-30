Киев, 30 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Украине для восстановления экономики потребуются десятки лет. Об этом заявил экс-председатель Верховной рады, народный депутат Владимир Литвин, передает телеканал NewsOne.

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Для достижения уровня 2013 года, по подсчетам специалистов, потребуется 32 года работы в текущем темпе. Уровня сегодняшней Польши Украина достигнет через сто лет, но только в том случае, если Польша «подождет Украину».

Таким образом Литвин ответил на слова премьер-министра Владимира Гройсмана, заявившего, что сильная экономика будет у Украины через пять лет. За минувшие четыре года «страну убили», а проблемы объяснили войной, добавил Литвин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что размещение долговых еврооблигаций под рекордно высокие 9—9,25% годовых загонит Киев в долговую яму, которую придется закапывать «детям и внукам».

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