Париж, 30 октября, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в первом круге турнира в Париже. Встреча, продолжавшаяся 50 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Dacoucou Даниил Медведев

Медведев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника три ошибки на подаче.

В втором круге Медведев сыграет с хорватским теннисистом Борна Чоричем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев, дошедший до полуфинала турнира в Базеле, поднялся на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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