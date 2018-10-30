Москва, 30 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Торговая сеть «Эльдорадо» объявила о перезапуске бренда и развитии новых форматов магазинов, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ООО «Эльдорадо» «Обновлённый» магазин «Эльдорадо»

Отмечается, что сеть меняет логотип «Эльдорадо»: вместо «розетки» в букве «Э» будет изображена молния, в логотипе также появится оттенок зеленого.

Кроме того, компания продолжит открывать магазины стандартной площадью 1−1,2 тыс. кв. м, но уже в формате магазина-склада, а действующие магазины будут обновлены. Также появятся магазины площадью 600 кв. м.

Напомним, в апреле компания «М-Видео» приобрела «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Процесс юридического объединения двух компаний будет завершен до конца первого квартала 2019 года. Менеджмент «М-Видео» рассчитывает, что к 2022 году выручка объединённой компании составит 450 млрд рублей.

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