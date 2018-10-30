Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Из Петербурга не выйдет «город-сад», но Смольный делает «всё возможное», чтобы в Северной столице появлялось больше парков и скверов. Об этом заявил 30 октября глава комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Григорьева, в Петербурге неуклонно увеличивается количество зеленых насаждений. При этом он не смог объяснить, почему, например, в Генеральном плане Петербурга из состава охраняемых территорий были исключены Баболовский и Отдельный парки в Пушкине.

«Почему парки Баболовский и Отдельный исключены из особо охраняемых природных территорий на прогнозируемый период? Как так — взять и два парка исключить?», — не понял врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ответить на вопрос попытался глава комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, заметив, что эти парки будут охраняться по другому законодательству — о культурном наследии, но Беглов всё равно затребовал подробную справку о странной судьбе этих территорий.

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Врио губернатора обратил внимание, что жители Петербурга очень остро реагируют на любую попытку застроить имеющиеся скверы. «Вы предусмотрели, чтобы этих скандалов больше не было? Ладно сегодня, будем разбираться. А в будущем, что с этим?» — уточнил Беглов.

«Ситуация с зелеными насаждениями достаточно сложная, так как у города не так много резервов, чтобы создавать в существенном объеме зеленые насаждения. Но эта работа постоянно ведется, мы делаем всё возможное», — подчеркнул Владимир Григорьев.

На его взгляд, предпринимаемых мер достаточно, чтобы жители Петербурга могли насладиться свежим воздухом.

«Они не достаточны, чтобы город был как город-сад, но для крупного промышленного центра, города-миллионника — достаточно», — сказал Григорьев.

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Согласно существующим нормативам, на одного человека должно приходиться 10 кв. метров зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения, а также по 6 кв. метров ЗНОП районного масштаба. Однако эти 6 кв. метров, по словам Григорьева, располагаются не в рекреационных зонах, а в зонах жилых, промышленных и прочих.

По городской зелени норматив в Петербурге перевыполнен до 11,4 кв. метров, хотя следует признать, что все эти «рекреационные зоны» расположены далеко от центра города и даже районов с активной жилой застройкой. В связи с этим редкий петербуржец может насладиться прогулкой в тени деревьев ежедневно. Районный же норматив в 6 кв. метров и вовсе не исполняется.