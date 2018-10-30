Москва, 30 октября, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Клиенты микрофинансовых организаций добровольно рискуют последним, а в результате оказываются без квартир. Об этом 20 октября рассказал экономист Никита Кричевский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Когда мы говорим про микрофинансирование, средняя сумма около 12 тыс. рублей, статистика по России. Оно растет на 30−50% в год. Средняя ставка сейчас упала на 21% — 576% годовых. Это законно», — сообщил руководитель бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Случаи, когда клиенты МФО подписывают дарственные и остаются без квартир, Лагуткин считает мошенничеством.

«Этой схеме лет 20 как минимум, даже когда в помине микрофинансовых организаций не было. Приходит человек, просит в долг. Ему говорят: «Если хочешь в долг, ты же отдашь, в качестве гарантии подпиши дарственную на свою квартиру». И он ее подписывает в качестве своеобразного залога. По поводу законно-незаконно — это демагогия. Вне всякого сомнения, законно. Это же добровольная двусторонняя сделка», — объяснил Никита Кричевский.

Он дал совет клиентам МФО не рисковать последним.

«После вашего жилья я не знаю, чем вы будете еще рисковать. Там, может быть, кого-то в рабство отдадите или себя предложите в рабство, я не знаю», — предположил экономист.

Он пояснил, что «500 процентов — это полная ставка», а ставка, которая объявляется по договору, меньше.

По его мнению, причина ситуации в замещении МФО услуг банков, число которых на рынке сокращается.

Напомним, 30 октября были обнародованы данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», по которым граждане России за первое полугодие 2018 года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 миллиарда рублей, что превышает результат за аналогичный период 2017 года в 1,7 раза.