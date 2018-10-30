Мехико, 30 октября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Столица Мексики — девятимилионный мегаполис Мехико — с 31 октября останется без водопроводной воды на несколько дней, пишет газета Kronen Zeitung.

Anders Adermark Воду отключили

Вода будет отключена в 13 из 16 округов города. В большинстве случаев отключение планируется до 4 ноября, в некоторых — до 8-го. В главной системе водоснабжения города будут проводиться запланированные ремонтные работы.

Власти города наняли около 500 автоцистерн для доставки пресной воды местным жителям и призвали их расходовать воду как можно экономнее. В большинстве жилых домов на крышах имеются резервуары для воды, которые также будут задействованы.

Отключение воды может стать неприятным сюрпризом для туристов. Оно совпадает с популярным праздником, который отмечает вся Центральная Америка, — Днем мертвых. В начале ноября поток туристов в Мексику особенно увеличивается.