Осло, 30 октября, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Российская сторона уведомила Североатлантический альянс о ракетных испытаниях, которые пройдут одновременно с учениями Trident Juncture. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном на сайте альянса.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск ракеты

Москва сообщила о ракетных пусках в конце октября. Испытания планируются за пределами побережья, уточнил он.

Столтенберг напомнил, что Россия регулярно проводит военные испытания у берегов Норвегии, и выразил надежду на профессиональную работу российских военных.

Планы учений НАТО изменены не будут, но за действиями российской стороны будут наблюдать.

Как сообщало ИА REGNUM, учения НАТО Trident Juncture с участием всех стран альянса, Швеции и Финляндии проходят на территории Норвегии и у её берегов с 25 октября по 7 ноября. В маневрах задействованы более 45 тысяч военнослужащих, боевые корабли, авиация и техника.