Оренбург, 30 октября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В Оренбурге 30 октября с рабочим визитом находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Перед встречей со студентами Оренбургского госуниверситета политик заявил, что рассматривает в качестве кандидатов на губернаторские выборы депутата Государственной думы Сергея Катасонова и сенатора Елену Афанасьеву. Афанасьеву он назвал одним из лучших сенаторов. Жириновский сказал, что кандидатом может быть «женщина или жёсткий Катасонов», сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

Профессор Оренбургского института (филиала) «Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, комментируя заявление Жириновского, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM шансы победы либерал-демократов на выборах губернатора Оренбуржья, которые должны пройти в сентябре 2019 года, невелики, но возможность второго тура с учётом роста протестных настроений населения из-за пенсионной реформы существует.

Также политолог не исключает возможность шантажа таким заявлением. Поскольку оно сделано перед встречей с губернатором. Одновременно Галина Шешукова заметила, что для шантажа время сейчас ещё неподходящее. Более менее с губернаторскими выборами в регионе всё должно определиться весной 2019 года. Перед этим следует сделать рейтинговые электоральные замеры тех же Афанасьевой и Катасонова.

По словам эксперта, в 2014 году был отработан заказ замера рейтинга Сергея Катасонова. Согласно результатам, он не выигрывал в первом туре, но набирал приличное количество голосов. Второй тур выборов тогда не прогнозировался. У действующего губернатора Юрий Берга был очень хороший рейтинг — более 60%.

«Как будет сейчас сказать трудно. Ситуация меняется каждый месяц. Но мне думается, это тот вопрос, который не решает ни Жириновский, ни Берг, ни Катасонов. Этот вопрос будет решаться в Администрации президента», — сказала Шешукова.

Напомним, в сентябре 2019 года истекает срок губернаторских полномочий Юрия Берга, который является главой региона с 15 июня 2010 года. В 2014 году прошли досрочные выборы, в которых вновь победу одержал Юрий Берг. Однако кампания оказалась скандальной. Сергей Катасонов шёл на выборах единым кандидатом от оппозиции и успел подать документы в облизбирком. Однако ЛДПР отозвала его кандидатуру с выборов. Тогда в партии заявили, что получили из правоохранительных органов информацию, которая не позволяет ЛДПР выдвигать кандидатуру Катасонова на столь высокий уровень выборов. По мнению экспертов, расплатой за снятие Катасонова стала должность сенатора для другого либерал-демократа — Елены Афанасьевой.

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