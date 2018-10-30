Калуга, 30 октября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Калужской области в отношении генерального директора ООО «Гигиена-Сервис», не выплачивающего заработную плату работникам, возбуждено второе уголовное дело. Сейчас речь идёт уже о налоговом преступлении, сообщила 30 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

Kaluga.sledcom.ru Здание калужской компании ООО «Гигиена-Сервис»

По её словам, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Гигиена-Сервис», который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере») и ч.2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с июля 2017 по июнь 2018 года Александр Бушин не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму 15 млн рублей. При этом в кассу организации и на её расчетные счета в указанный период поступили средства, превышающие размер задолженности в несколько десятков раз, однако в нарушение законодательства они были потрачены на расчеты с поставщиками, заказчиками, разными дебиторами и кредиторами и на другие цели. Кроме того, генеральный директор при наличии у организации крупной задолженности по налогам и страховым взносам, в 2017 — 2018 годах сокрыл путем проведения расчетов с контрагентами минуя расчетные счета общества денежные средства организации в размере 11,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Следователи регионального управления СК России проводят расследование и сбор доказательств. Материалы дела о налогом преступлении соединены с ранее возбужденным делом в отношении этого же лица по факту невыплаты им заработной платы работникам ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед». Общая задолженность по заработной плате составила 50 млн рублей, 36 млн рублей в настоящее время погашены. Кроме того, по инициативе следователя в целях возмещения имущественного ущерба судом наложен арест на имущество генерального директора на сумму, превышающую размер задолженностей по налогам и заработной плате. Расследование уголовного дела продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственный комитет России подозревает гендиректора двух крупных калужских компаний ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» Александра Бушина в невыплате сотрудникам более 50 млн рублей. Депутат Законодательного собрания Калужской области Александр Бушин — крупнейший производитель женских гигиенических средств в регионе — с февраля по май 2018 года не выплачивал заработную плату своим сотрудникам, а имеющиеся денежные средства направлял на расчеты с контрагентами.

Напомним, по итогам декларационной кампании 2017 года, гендиректор ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» Александр Бушин возглавил список самых богатых депутатов калужского областного парламента в 2017 году заработал 98,2 млн рублей. Также в личной собственности у калужского парламентария находятся шесть квартир, два земельных участка, автомобиль Mersedes-Benz AMG GL63 и четыре снегохода.

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