Магас, 30 октября, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров принял участие в открытии плавательного бассейна Ингушского государственного университета (ИнгГУ)

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Заплыв в бассейне

Расположение двухэтажного здания бассейна рядом с главным корпусом университета неслучайно. По проекту в будущем на этой территории развернется студенческий городок: учебный корпус, преподавательское и студенческое общежития, научная библиотека и бассейны уже в эксплуатации, строится научно-лабораторный корпус, в планах — стадион и культурный центр.

В Магасе уже есть один университетский бассейн, который по разным дням могут посещать и мужчины, и женщины. Этот же приспособлен исключительно под женскую аудиторию, причем принимать он будет не только студенток и преподавателей ИнгГУ. Посещать плавательный комплекс смогут все желающие, в том числе матери с малолетними детьми, для которых созданы необходимые условия — всего до 500 человек в день.

Сам 25-метровый бассейн находится на первом этаже. Водоподготовка в нем производится по наиболее оптимальной технологии с флокулированием, озонированием, многослойной фильтрацией и хлорированием, что обеспечивает высокое качество воды, позволяет сократить расход энергии на регенерацию и создает более комфортную и безопасную среду для занимающихся спортом. Второй этаж здания отведен под залы для занятий на тренажерах, для групповых и секционных тренировок, массажные и медицинские кабинеты и другие помещения.

Учреждению по инициативе Юнкс-Бека Евкурова намерены присвоить имя Асият Тутаевой, героически погибшей во время Великой Отечественной войны.

Оба столичных бассейна построены по программе «500 бассейнов», реализуемой партией «Единая Россия» с 2010 года совместно с Министерством образования и науки РФ и с 2013 года — с Министерством здравоохранения РФ. Его цель заключается в создании в вузах условий для массовых занятий водными видами спорта. Как и все спортивные комплексы, построенные в рамках данного партийного проекта, бассейны ИнгГУ доступны маломобильным группам населения.

По словам Юнус-Бека Евкурова, бассейн станет далеко не последним в числе открывающихся в этом году крупных спортивных объектов.

«До конца года мы планируем запустить многофункциональный водный комплекс в Насыр-Корте, ФОК в с.п. Сагопши, спорткомплекс с бассейном в Малгобеке. Также в плановом порядке реализуется программа реконструкции спортзалов в населенных пунктах республики», — подчеркнул глава региона.