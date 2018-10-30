Курская область, 7 марта, 2013, 12:18 — ИА Регнум. Новый мемориальный комплекс в честь героев Курской Дуги откроется в селе Поныри Курской области в рамках празднования 70-летия одной из самых значимых битв в истории Великой Отечественной войны . Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, было заявлено 6 марта в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Курской битве.

В настоящее время муниципалитеты занимаются благоустройством памятных мест, братских могил, мемориалов, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Выполнен ремонт в филиалах областного краеведческого музея. Приведен в порядок мемориальный комплекс "Большой Дуб", где полностью заменили систему отопления и газифицировали здание музея. В соответствии с планом в 2013 году должен быть завершен ремонт и благоустройство территорий филиалов областного краеведческого музея, историко-мемориального комплекса "Командный пункт Воронежского фронта". Запланирован ремонт дома, где жил писатель-фронтовик Константин Воробьев . В библиотеке имени Асеева состоятся исторические чтения. Будут изданы произведения курских писателей и воспоминания участников Великой Отечественной войны. Дом народного творчества разработал сценарий марша духовых оркестров "Музыка Победы". Праздник партизанской славы состоится в Фатеже, Железногорске, Дмитриеве, п. Хомутовка и слободе Михайловка. В регионе пройдут также кинофестиваль "Огненная дуга", международный фестиваль ветеранских хоров "Победа остается молодой". Основные торжества, приуроченные к юбилею, пройдут в Поныровском районе 19 июля, когда состоится открытие нового мемориального комплекса в честь героев Курской битвы. Сценарий праздника уже сформирован, идет организационная проработка всех деталей. 22 августа в Курске в областном драмтеатре состоится торжественное собрание. После официальной части для гостей из других регионов и стран СНГ планируется провести экскурсию по областному центру и губернаторский прием. 23 августа состоится возложение цветов и венков у Вечного огня на Мемориале памяти павших. Затем участники праздничных торжеств переместятся на мемориальный комплекс "Курская дуга", где пройдут военный митинг-парад и фронтовой обед. В Курске на Красной площади пройдет парад духовых оркестров и состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля "Салют Победы", который завершится в мае 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вечером состоится юбилейный праздничный салют и концерт.