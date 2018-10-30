Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал чиновникам Смольного почаще пользоваться общественным транспортом, чтобы здраво оценивать его состояние в городе и транспортную ситуацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Час пик в метро Петербурга

Так он отреагировал на заявления главы комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева о том, что транспортная система Петербурга развивается стабильно и хорошо, передает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании городского правительства Григорьев представлял поправки в Генеральный план Санкт-Петербурга. Он отметил, что уже сегодня новые территории застраиваются жильем, но отстают в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Но в целом город развивается в транспортном отношении достаточно стабильно, мне кажется», — сказал Григорьев.

«Что значит стабильно? — не понял Александр Беглов. — Вы сядьте на автобус, на трамвай, проедьте. У нас метро достаточно нехорошо развивается, маршрутки ходят кое-как, обирают наших граждан. Поэтому что тут «достаточно хорошо» развивается? Вы сами сказали, что у нас территории жилой застройки опережают и социалку, и инженерно-транспортную инфраструктуру».

Владимир Григорьев пояснил, что на карте Петербурга действительно существуют так называемые «болевые точки», но, по большому счету, на его взгляд, «транспорт города работает очень позитивно», особенно с учетом появления Западного скоростного диаметра и КАД.

Тогда Александр Беглов порекомендовал ему и другим коллегам почаще заходить в общественную приемную к петербургскому градоначальнику.

«Я вам настойчиво советую зайти в приемную для граждан мою. Надо заходить часто и смотреть обращения, которые жители пишут нам с вами, правительству Петербурга», — заявил Александр Беглов.

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