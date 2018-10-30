Уфа, 9 июля, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Еще два муниципальных образования решили принять участие в «пилотном» проекте реализации единой школьной формы в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

По сообщению пресс-службы ведомства, родители Альшеевского и Гафурийского районов выразили желание присоединиться к «пилотному» проекту после осмотра школьной формы.

Отмечается, что после проведения «пилотного» проекта чиновники опросят в этих районах родителей и детей об их удовлетворенности качеством новой школьной формой. После этого, они рассмотрят вопрос о возможности введения единой формы в других районах Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в качестве «пилотных» муниципальных образований по введению единой школьной формы были определены Янаульский, Федоровский, Благоварский, и Абзелиловский районы. В них обучаются с 1 по 5 классы около девяти тысяч учеников.