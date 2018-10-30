Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов недоволен тем, что десятки тысяч горожан все еще живут в коммунальных квартирах. Об этом он заявил 30 октября на заседании правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Хрусталев, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия В коммуналке

Никто из чиновников не смог сообщить Беглову, сколько именно петербуржцев вынуждены жить в коммуналках, назвав лишь общее количество таких квартир. Сейчас в Северной столице их 72 тысячи.

«А сколько в них проживает граждан? Почему невозможно установить? Что, у нас нет регистрации, что ли?» — недоумевал Беглов.

Он потребовал ускорить программу расселения коммуналок.

«XXI век. Горожане живут в коммунальных квартирах. Я понимаю, что новые образовались, но мы еще старые долги не можем отдать жителям. Вы мне даже не можете сказать, сколько там жителей. Надо знать эти цифры наизусть», — потребовал Беглов.

Напомним, ежегодно Смольный направляет на расселение коммуналок около 3 млрд рублей.

Кроме того, врио губернатора указал на невыполняющиеся обязательства Петербурга перед многодетными семьями. Сейчас в очереди за жильем стоят более 4,5 тыс. таких семей.

«У нас должна увеличиваться рождаемость. И она увеличивается. А мы не можем полностью обеспечить многодетных мам жильем», — сказал Беглов.

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По данным Жилищного комитета Санкт-Петербурга, на 1 октября 2018 года количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге составляет 71,8 тысячи, в них проживает 233 тысячи семей. За период действия программы расселения количество коммунальных квартир сократилось на 44 тысячи, улучшены жилищные условия 101 тысячи семей.

В 2018 году из бюджета Санкт-Петербурга для предоставления социальных выплат в рамках программы было выделено 3,1 млрд руб.