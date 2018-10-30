Москва, 30 октября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Самое большое число исполнительных производств судебных приставов по задолженностям в РФ приходится на постановления ГИБДД, об этом «Известиям» рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

По его словам, всего за девять месяцев текущего года на исполнении находилось более 70 млн производств на общую сумму 9 трлн рублей.

При этом наибольшая сумма зафиксирована по взысканию кредитов — более 2 трлн рублей, а наибольшее количество исполнительных документов приходится на постановления ГИБДД — более 15 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года жители России взяли рекордные 68,3 млрд рублей новых потребительских кредитов для покрытия старых, это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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